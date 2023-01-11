На Луганському напрямку росіяни зібрали близько 30 тисяч вояк – Гайдай
Середа, 11 січня 2023, 22:15
Росіяни стягнули близько 30 тисяч військових на Луганський напрямок.
Джерело: Луганська обласна військова адміністрація з посиланням на заяву очільника ОВА Сергія Гайдая
Пряма мова: "Щодо особового складу на нашому (Луганському - ред.) напрямку – десь 30 тисяч їх там є".
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Деталі: Він додав, що росіяни перекидають туди не лише мобілізованих та зеків, а також окупантів, які підписали контракт з ПВК "Вагнер" достатньо давно.
Гайдай також повідомив, що військові захопили новий російський танк, з якого ворог встиг зробити лише 49 пострілів.