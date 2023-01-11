Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч вояк – Гайдай

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 22:15
На Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч вояк – Гайдай
ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Россияне стянули около 30 тысяч военных на Луганское направление.

Источник: Луганская областная военная администрация со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая

Прямая речь: "Относительно личного состава на нашем (Луганском - ред.) направлении – где-то 30 тысяч их там есть".

Реклама:

Детали: Он добавил, что россияне перебрасывают туда не только мобилизованных и зеков, а также оккупантов, которые подписали контракт с ЧВК "Вагнер" достаточно давно. 

Гайдай также сообщил, что военные захватили новый российский танк, из которого враг успел сделать только 49 выстрелов.

Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: