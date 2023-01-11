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На Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч вояк – Гайдай

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 23:15
ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Россияне стянули около 30 тысяч военных на Луганское направление.

Источник: Луганская областная военная администрация со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая

Прямая речь: "Относительно личного состава на нашем (Луганском - ред.) направлении – где-то 30 тысяч их там есть".

Детали: Он добавил, что россияне перебрасывают туда не только мобилизованных и зеков, а также оккупантов, которые подписали контракт с ЧВК "Вагнер" достаточно давно. 

Гайдай также сообщил, что военные захватили новый российский танк, из которого враг успел сделать только 49 выстрелов.

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Темы: Луганская областьвойна
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