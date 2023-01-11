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Польща й Литва лобіюватимуть у НАТО гарантії безпеки для України – Дуда

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 22:54

Говорячи про зміст переговорів лідерів "Люблінського трикутника" у Львові, президент Польщі Анджей Дуда згадав також про наміри Варшави й Вільнюса підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Очільник Польщі повідомив журналістам, що переговори між трьома президентами стосувалися, серед іншого, оборони України та безпеки "нашої частини Європи".

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"Ми говорили про те, як ми будемо підтримувати Україну – тому що сьогодні Україна надзвичайно потребує цієї підтримки, як ми всі знаємо… Кожного дня в Україні гинуть люди, кожного дня гинуть мирні жителі, кожного дня гинуть українські солдати, захищаючи свою Батьківщину", – сказав Дуда.

"Тому ми говорили і заявили президенту України, як ми будемо підтримувати Україну з політичного боку, на її шляху до Європейського Союзу, а також на її шляху до НАТО – також з огляду на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", – додав він.

Польський президент наголосив, що Польща та Литва будуть лобіювати в НАТО, щоб "Альянс надав Україні особливі гарантії безпеки".

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"Ми також обговорили військову підтримку України – інфраструктуру та обладнання, яку Польща, як і Литва, надає Україні з самого початку конфлікту", – повідомив Дуда.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".

Теми: ДудаПольщаЛитваНАТО
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