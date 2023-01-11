Польща й Литва лобіюватимуть у НАТО гарантії безпеки для України – Дуда

Говорячи про зміст переговорів лідерів "Люблінського трикутника" у Львові, президент Польщі Анджей Дуда згадав також про наміри Варшави й Вільнюса підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Очільник Польщі повідомив журналістам, що переговори між трьома президентами стосувалися, серед іншого, оборони України та безпеки "нашої частини Європи".

"Ми говорили про те, як ми будемо підтримувати Україну – тому що сьогодні Україна надзвичайно потребує цієї підтримки, як ми всі знаємо… Кожного дня в Україні гинуть люди, кожного дня гинуть мирні жителі, кожного дня гинуть українські солдати, захищаючи свою Батьківщину", – сказав Дуда.

"Тому ми говорили і заявили президенту України, як ми будемо підтримувати Україну з політичного боку, на її шляху до Європейського Союзу, а також на її шляху до НАТО – також з огляду на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", – додав він.

Польський президент наголосив, що Польща та Литва будуть лобіювати в НАТО, щоб "Альянс надав Україні особливі гарантії безпеки".

"Ми також обговорили військову підтримку України – інфраструктуру та обладнання, яку Польща, як і Литва, надає Україні з самого початку конфлікту", – повідомив Дуда.

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Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".