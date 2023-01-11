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Польша и Литва будут лоббировать в НАТО гарантии безопасности для Украины - Дуда

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 22:54

Говоря о содержании переговоров лидеров "Люблинского треугольника" во Львове, президент Польши Анджей Дуда упомянул также о намерениях Варшавы и Вильнюса поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Глава Польши сообщил журналистам, что переговоры между тремя президентами касались, среди прочего, обороны Украины и безопасности "нашей части Европы".

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"Мы говорили о том, как мы будем поддерживать Украину - потому что сегодня Украина чрезвычайно нуждается в этой поддержке, как мы все знаем... Каждый день в Украине гибнут люди, каждый день гибнут мирные жители, каждый день гибнут украинские солдаты, защищая свою Родину", - сказал Дуда.

"Поэтому мы говорили и заявили президенту Украины, как мы будем поддерживать Украину с политической стороны, на ее пути в Европейский Союз, а также на ее пути в НАТО - также учитывая предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе", - добавил он.

Польский президент подчеркнул, что Польша и Литва будут лоббировать в НАТО, чтобы "Альянс предоставил Украине особые гарантии безопасности".

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"Мы также обсудили военную поддержку Украины - инфраструктуру и оборудование, которую Польша, как и Литва, предоставляет Украине с самого начала конфликта", - сообщил Дуда.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Темы: ДудаПольшаЛитваНАТО
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