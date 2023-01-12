Всесвітній економічний форум назвав основні глобальні ризики

Ризик зростання вартості життя домінуватиме над іншими викликами в найближчі два роки, проте зміна клімату є найбільш довгостроковою проблемою.

Джерело: звіт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)

Деталі: Очолює список викликів протягом наступних двох років криза вартості життя, спровокована пандемією COVID-19 і війною Росії в Україні, що призвело до зростання цін на продовольство та енергоносії по всьому світу.

Звіт був зроблений на основі опитування 1200 експертів форуму і був опублікований напередодні щорічного форуму в Давосі, який відбудеться з 16 по 20 січня.

Загалом ВЕФ зазначив по 10 ризиків, найбільш актуальних протягом двох років і десяти років. Ідеться про вже знайомі та нові ризики.

скриншот

У дворічній перспективі експерти виділили як основний ризик подорожчання вартості життя, на другому місці – природні катастрофи, зокрема пов'язані з екстремальними температурами.

Загалом у п'ятірці основних ризиків – зростання геоекономічної конфронтації, провал спроб пом'якшити зміни клімату, поляризація суспільства.

ВІДЕО ДНЯ

У десятці основних ризиків ще два пов'язані з природними проблемами (вірогідність великих інцидентів, пов'язаних із завданням масштабної шкоди навколишньому середовищу, і провал спроб адаптації до зміни клімату), а також поширення кіберзлочинів і масштабна вимушена міграція.

У 10-річній перспективі ризик подорожчання вартості життя перестане входити в десятку, найбільша загроза буде виходити від провалу спроб пом'якшити зміну клімату.

На думку експертів, другим за ступенем загрози в цьому розрізі буде ризик провалу адаптації до кліматичних змін, на третє місце вийдуть ризики, пов'язані з природними лихами, четвертим за значимістю експерти назвали скорочення біорізноманіття, замикає п'ятірку масштабна вимушена міграція.

Далі йдуть ризики, пов'язані зі скороченням природних ресурсів, ерозією соціальних зв’язків і соціальною поляризацією, поширенням кіберзлочинності, геоекономічною конфронтацією і великими інцидентами, пов'язаними з нанесенням масштабної шкоди навколишньому середовищу.