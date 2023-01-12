Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Всесвітній економічний форум назвав основні глобальні ризики

"Українська правда"Четвер, 12 січня 2023, 01:43
фото: weforum.org

Ризик зростання вартості життя домінуватиме над іншими викликами в найближчі два роки, проте зміна клімату є найбільш довгостроковою проблемою.

Джерело: звіт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)

Деталі: Очолює список викликів протягом наступних двох років криза вартості життя, спровокована пандемією COVID-19 і війною Росії в Україні, що призвело до зростання цін на продовольство та енергоносії по всьому світу.

Звіт був зроблений на основі опитування 1200 експертів форуму і був опублікований напередодні щорічного форуму в Давосі, який відбудеться з 16 по 20 січня.

Загалом ВЕФ зазначив по 10 ризиків, найбільш актуальних протягом двох років і десяти років. Ідеться про вже знайомі та нові ризики.

 
скриншот

У дворічній перспективі  експерти виділили як основний ризик подорожчання вартості життя, на другому місці – природні катастрофи, зокрема пов'язані з екстремальними температурами.

Загалом у п'ятірці основних ризиків – зростання геоекономічної конфронтації, провал спроб пом'якшити зміни клімату, поляризація суспільства.

ВІДЕО ДНЯ

У десятці основних ризиків ще два пов'язані з природними проблемами (вірогідність великих інцидентів, пов'язаних із завданням масштабної шкоди навколишньому середовищу, і провал спроб адаптації до зміни клімату), а також поширення кіберзлочинів і масштабна вимушена міграція.

У 10-річній перспективі  ризик подорожчання вартості життя перестане входити в десятку, найбільша загроза буде виходити від провалу спроб пом'якшити зміну клімату.

На думку експертів, другим за ступенем загрози в цьому розрізі буде ризик провалу адаптації до кліматичних змін, на третє місце вийдуть ризики, пов'язані з природними лихами, четвертим за значимістю експерти назвали скорочення біорізноманіття, замикає п'ятірку масштабна вимушена міграція.

Далі йдуть ризики, пов'язані зі скороченням природних ресурсів, ерозією соціальних зв’язків і соціальною поляризацією, поширенням кіберзлочинності, геоекономічною конфронтацією і великими інцидентами, пов'язаними з нанесенням масштабної шкоди навколишньому середовищу.

Теми: екологіяекономіка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара

Лубінець після переговорів з омбудсменом РФ: Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі

відеоДесантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

фотоДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

Усі новини...
екологія
Озоновий шар може відновитися за кілька десятиліть – звіт ООН
Росіяни завдали шкоди українській екології на понад 35 мільярдів доларів – Резніков 
В окупованих містах Луганщини майже зникли дерева: їх рубають на дрова – Гайдай
Останні новини
03:05
США докладають зусилля, щоб припинити діяльність "Вагнера" – Держдеп
01:53
Понад 130 працівників системи МВС отримали державні нагороди
00:50
Сумщина: окупанти за добу завдали 21 удар
00:32
Італія планує організувати конференцію з відновлення України
23:57
В Іспанію прибули 225 українців для військової підготовки, їх зустріла міністерка оборони
23:48
Пентагон не підтвердив, що Соледар був захоплений Росією
23:38
У Франції після перевірок на Лазуровому березі посилили контроль за санкціями проти РФ
23:14
Зміна командування війною в Україні свідчить про проблеми РФ – Пентагон
23:04
Пентагон підтримує рішення союзників США надати Україні західні танки
22:45
Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара
Усі новини...