Всемирный экономический форум назвал основные глобальные риски

Риск роста стоимости жизни будет доминировать над другими вызовами в ближайшие два года, однако изменение климата является наиболее долгосрочной проблемой.

Источник: отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ)

Детали: Возглавляет список вызовов в течение следующих двух лет кризис стоимости жизни, спровоцированный пандемией COVID-19 и войной России в Украине, что привело к росту цен на продовольствие и энергоносители по всему миру.

Отчет был сделан на основе опроса 1200 экспертов форума и был опубликован в преддверии ежегодного форума в Давосе, который состоится с 16 по 20 января.

В целом ВЭФ отметил по 10 рисков, наиболее актуальных в течение двух лет и десяти лет. Речь идет об уже знакомых и новых рисках.

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В двухлетней перспективе эксперты выделили в качестве основного риска подорожание стоимости жизни, на втором месте - природные катастрофы, в частности связанные с экстремальными температурами.

В целом в пятерке основных рисков - рост геоэкономической конфронтации, провал попыток смягчить изменения климата, поляризация общества.

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В десятке основных рисков еще два связаны с природными проблемами (вероятность крупных инцидентов, связанных с нанесением масштабного ущерба окружающей среде, и провал попыток адаптации к изменению климата), а также распространение киберпреступлений и масштабная вынужденная миграция.

В 10-летней перспективе риск удорожания стоимости жизни перестанет входить в десятку, наибольшая угроза будет исходить от провала попыток смягчить изменение климата.

По мнению экспертов, вторым по степени угрозы в этом разрезе будет риск провала адаптации к климатическим изменениям, на третье место выйдут риски, связанные с природными бедствиями, четвертым по значимости эксперты назвали сокращение биоразнообразия, замыкает пятерку масштабная вынужденная миграция.

Далее следуют риски, связанные с сокращением природных ресурсов, эрозией социальных связей и социальной поляризацией, распространением киберпреступности, геоэкономической конфронтацией и крупными инцидентами, связанными с нанесением масштабного ущерба окружающей среде.