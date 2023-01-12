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США і Японія спільно заявили про підтримку України і засудили дії РФ

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 01:46
США і Японія спільно заявили про підтримку України і засудили дії РФ
фото: getty images

Під час засідання Консультативного комітету США – Японія з питань безпеки, який відбувся у середу в Вашингтоні, країни зробили заяву, в якій засудили дії Росії та висловили підтримку України.

Джерело: Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Японії Йошімаса Хаяші, цитує Укрінформ

Пряма мова Блінкена: "Ми стоїмо разом з Україною проти війни президента Путіна, що загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, заснованого на правилах – включно з тим, що всі нації повинні мати можливість визначати власний шлях, а також мати право на суверенітет, незалежність і територіальну цілісність".

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Деталі: Блінкен наголосив, що коли нації тримаються разом, вони стають міцнішими.

Хаяші, зі свого боку підтвердив, що агресія РФ проти України "розхитує основи міжнародного порядку".

Він зауважив, що під час зустрічі в Вашингтоні сторони зайняли спільну позицію, що РФ вдається до "безрозсудної ядерної риторики та атак на цивільну інфраструктуру". Крім того, за його словами, Вашингтон і Токіо зійшлися на необхідності "продовжувати рішучу підтримку Україні".

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Водночас, Хаяші підкреслив, що Японія і США поділяють спільну стурбованість у зв’язку з посиленням співробітництва між Китаєм і Росією.

Під час зустрічі сторони обговорили й інші питання, у тому числі ситуацію безпеки в Тихоокеанському регіоні, підтримку демократичних цінностей та прав людини, захисту верховенства права у світі, подолання глобальних викликів.

Теми: ЯпоніяСШАвійнаРосія
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