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США и Япония совместно заявили о поддержке Украины и осудили действия РФ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 января 2023, 01:46
США и Япония совместно заявили о поддержке Украины и осудили действия РФ
фото: getty images

Во время заседания Консультативного комитета США – Япония по вопросам безопасности, который состоялся в среду в Вашингтоне, страны сделали заявление, в котором осудили действия России и выразили поддержку Украины.

Источник: Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Йошимаса Хаяши, цитирует Укринформ

Прямая речь Блинкена: "Мы стоим вместе с Украиной против войны президента Путина, угрожающей принципам, которые лежат в основе международного порядка, основанного на правилах - включая то, что все нации должны иметь возможность определять собственный путь, а также иметь право на суверенитет, независимость и территориальную целостность".

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Детали: Блинкен отметил, что когда нации держатся вместе, они становятся крепче.

Хаяши, со своей стороны подтвердил, что агрессия РФ против Украины "расшатывает основы международного порядка".

Он отметил, что во время встречи в Вашингтоне стороны заняли общую позицию, что РФ прибегает к "безрассудной ядерной риторике и атакам на гражданскую инфраструктуру". Кроме того, по его словам, Вашингтон и Токио сошлись на необходимости "продолжать решительную поддержку Украине".

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В то же время, Хаяши подчеркнул, что Япония и США разделяют общую обеспокоенность в связи с усилением сотрудничества между Китаем и Россией.

Во время встречи стороны обсудили и другие вопросы, в том числе ситуацию безопасности в Тихоокеанском регионе, поддержку демократических ценностей и прав человека, защиту верховенства права в мире, преодоление глобальных вызовов.

Темы: ЯпонияСШАвойнаРосcия
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