Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вночі атакував Запоріжжя, пошкоджені об'єкти інфраструктури

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 03:22
Ворог вночі атакував Запоріжжя, пошкоджені об'єкти інфраструктури
фото "прильоту" з тг Старуха

Вночі 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили об'єкти інфраструктури і будинки.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Деталі: Куртєв повідомив, що постраждали об'єкти інфраструктури, на місці "прильоту" виникла пожежа.

Реклама:

Кім того, в результаті обстрілу зазнали ушкоджень мирні будинки.

За попередньою інформацією секретаря міськради, люди не постраждали.

"На місці прильоту вже працюють відповідні служби", – додав Куртєв.

ВІДЕО ДНЯ

О 3:08 у місті була оголошена повітряна тривога, яка тривала близько пів години.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: