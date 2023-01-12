Ворог вночі атакував Запоріжжя, пошкоджені об'єкти інфраструктури
Четвер, 12 січня 2023, 03:22
Вночі 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили об'єкти інфраструктури і будинки.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Деталі: Куртєв повідомив, що постраждали об'єкти інфраструктури, на місці "прильоту" виникла пожежа.
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Кім того, в результаті обстрілу зазнали ушкоджень мирні будинки.
За попередньою інформацією секретаря міськради, люди не постраждали.
"На місці прильоту вже працюють відповідні служби", – додав Куртєв.
ВІДЕО ДНЯ
О 3:08 у місті була оголошена повітряна тривога, яка тривала близько пів години.