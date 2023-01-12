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Ворог вночі атакував Запоріжжя, пошкоджені об'єкти інфраструктури

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 04:22
фото "прильоту" з тг Старуха

Вночі 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили об'єкти інфраструктури і будинки.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Деталі: Куртєв повідомив, що постраждали об'єкти інфраструктури, на місці "прильоту" виникла пожежа.

Кім того, в результаті обстрілу зазнали ушкоджень мирні будинки.

За попередньою інформацією секретаря міськради, люди не постраждали.

"На місці прильоту вже працюють відповідні служби", – додав Куртєв.

О 3:08 у місті була оголошена повітряна тривога, яка тривала близько пів години.

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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