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Враг ночью атаковал Запорожье, повреждены объекты инфраструктуры

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 января 2023, 03:22
Враг ночью атаковал Запорожье, повреждены объекты инфраструктуры
фото "прилета" из тг Старуха

Ночью 12 января россияне ударили по Запорожью, повредили объекты инфраструктуры и дома.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава Запорожской ОВА Александр Старух

Детали: Куртев сообщил, что пострадали объекты инфраструктуры, на месте "прилета" возник пожар.

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Кроме того, в результате обстрела получили повреждения мирные дома.

По предварительной информации секретаря горсовета, люди не пострадали.

"На месте прилета уже работают соответствующие службы", - добавил Куртев.

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В 3:08 в городе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около получаса.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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