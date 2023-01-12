Враг ночью атаковал Запорожье, повреждены объекты инфраструктуры
Четверг, 12 января 2023, 04:22
Ночью 12 января россияне ударили по Запорожью, повредили объекты инфраструктуры и дома.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, глава Запорожской ОВА Александр Старух
Детали: Куртев сообщил, что пострадали объекты инфраструктуры, на месте "прилета" возник пожар.
Кроме того, в результате обстрела получили повреждения мирные дома.
По предварительной информации секретаря горсовета, люди не пострадали.
"На месте прилета уже работают соответствующие службы", - добавил Куртев.
В 3:08 в городе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около получаса.
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