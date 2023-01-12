ЦНС: На Донеччині окупанти мобілізують людей з інвалідністю

На окупованій території Донецької області загарбники мобілізують людей з інвалідністю.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Людей з інвалідністю мобілізують на посади водіїв".

"Через спротив місцевих окупантам все важче знаходити чоловік для мобілізації. Та кремлівське керівництво виставляє норми, які необхідно виконати. Тому, так звані військкомати мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету".

Деталі: За інформацією підпілля, мобілізованих людей з інвалідністю на посадах водіїв використовують у сухопутних підрозділах окупаційних військ.