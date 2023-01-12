ЦНС: В Донецкой области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью

На оккупированной территории Донецкой области захватчики мобилизуют людей с инвалидностью.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Людей с инвалидностью мобилизуют на должности водителей".

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"Из-за сопротивления местных оккупантам все труднее находить людей для мобилизации. И кремлевское руководство выставляет нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому, так называемые военкоматы мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета".

Детали: По информации подполья, мобилизованных людей с инвалидностью на должностях водителей используют в сухопутных подразделениях оккупационных войск.