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Сили оборони вдарили по 27 районах зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 06:02
Сили оборони вдарили по 27 районах зосередження ворога – зведення
фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони з неба і землі вдарили по 27 районах зосередження ворога і відбили атаки ворога у двох областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

На Сіверському і Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.

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На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу "орлан-10".

Ракетники і артилеристи ЗСУ уразили ворожий пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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