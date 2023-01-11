Захисники знищили ворожий Ка-52 та ще один безпілотник РФ

Українські захисники 11 січня збили російський гелікоптер Ка-52, також повідомляється про ліквідацію ще одного ворожого безпілотника.

Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела УП

Дослівно Генштаб: "Наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється".

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Деталі: Джерела УП підтвердили, що гелікоптер був збитий у середу.

Що цьому передувало:

Ввечері стало відомо, що протиповітряна оборона ліквідувала російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одещини.