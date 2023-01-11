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Захисники знищили ворожий Ка-52 та ще один безпілотник РФ

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоСереда, 11 січня 2023, 19:50
Вертоліт Ка-52, фото Міноборони Російської Федерації

Українські захисники 11 січня збили російський гелікоптер Ка-52, також повідомляється про ліквідацію ще одного ворожого безпілотника. 

Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела УП

Дослівно Генштаб: "Наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється".

Деталі: Джерела УП підтвердили, що гелікоптер був збитий у середу. 

Що цьому передувало: 

  • Ввечері стало відомо, що протиповітряна оборона ліквідувала російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одещини.

Теми: безпілотникиавіаГенштабПовітряні сили ЗСУ
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