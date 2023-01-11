Захисники знищили ворожий Ка-52 та ще один безпілотник РФ
Середа, 11 січня 2023, 19:50
Українські захисники 11 січня збили російський гелікоптер Ка-52, також повідомляється про ліквідацію ще одного ворожого безпілотника.
Джерело: Генштаб ЗСУ, джерела УП
Дослівно Генштаб: "Наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється".
Деталі: Джерела УП підтвердили, що гелікоптер був збитий у середу.
Що цьому передувало:
- Ввечері стало відомо, що протиповітряна оборона ліквідувала російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одещини.