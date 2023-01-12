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В окупованому Криму шукають найманців для новостворених ПВК – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 06:21
В окупованому Криму шукають найманців для новостворених ПВК – штаб
Ілюстративне фото Getty Images

У тимчасово окупованому Росією Криму оголосили набір найманців до новостворених приватних військових компаній "Щит" та "Русич".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" та "Русич".

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Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери.

Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України".

Теми: Кримокупація
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