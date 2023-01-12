В оккупированном Крыму ищут наемников для вновь созданных ЧВК – штаб

Во временно оккупированном Россией Крыму объявили набор наемников во вновь созданные частные военные компании "Щит" и "Русич".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич".

Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры.

Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины".