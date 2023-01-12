Дніпропетровщина: ворог вдарив по громаді з важкої артилерії
Четвер, 12 січня 2023, 07:45
Росіяни вночі завдали удару по нічному Нікопольському району з важкої артилерії.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Деталі: Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів.
За словами Резніченка, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд.
"Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються", – додав Резніченко.