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Дніпропетровщина: ворог вдарив по громаді з важкої артилерії

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 07:45
фото з тг Резніченка

Росіяни вночі завдали удару по нічному Нікопольському району з важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Деталі: Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів.

За словами Резніченка, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд.

"Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються", – додав Резніченко.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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