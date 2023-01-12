Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: враг ударил по громаде из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 января 2023, 07:45
фото с тг Резниченко

Россияне ночью нанесли удар по ночному Никопольскому району из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Детали: Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов.

По словам Резниченко, в результате обстрела люди не пострадали.

Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

"Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - добавил Резниченко.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Лубинец после переговоров с омбудсменом РФ: Те, кого считали погибшими, оказались живы

видеоДесантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки

Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским

Все новости...
Днепропетровская область
Российские войска днем обстреляли Марганец, есть раненый
Днепропетровщина: 9 часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией
Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
Последние новости
08:59
Апокалипсис вчера и сегодня. Какие уроки Вьетнамской войны не изучил Путин
08:58
Россияне начали новую волну мобилизации в оккупированном Алчевске – ОВА
08:52
фото В Турции накануне выборов откроют музей Эрдогана
08:34
Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области
08:31
Экс-командующий НАТО призвал предоставить Украине истребители МиГ-29 и F-16
08:10
Защитники за сутки уничтожили около 740 оккупантов и самолет
07:55
Украина будет инициировать принятие резолюций ООН по Формуле мира и ответственности РФ
07:41
Объявление новых санкций против РФ ожидается в ближайшие недели – координатор Госдепа
06:55
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 17 населенных пунктов – Генштаб
05:55
Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW
Все новости...