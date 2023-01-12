Днепропетровщина: враг ударил по громаде из тяжелой артиллерии

Россияне ночью нанесли удар по ночному Никопольскому району из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Детали: Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов.

По словам Резниченко, в результате обстрела люди не пострадали.

Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

"Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - добавил Резниченко.