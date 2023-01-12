Днепропетровщина: враг ударил по громаде из тяжелой артиллерии
Четверг, 12 января 2023, 06:45
Россияне ночью нанесли удар по ночному Никопольскому району из тяжелой артиллерии.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Детали: Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов.
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По словам Резниченко, в результате обстрела люди не пострадали.
Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.
"Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - добавил Резниченко.
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