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Днепропетровщина: враг ударил по громаде из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 января 2023, 06:45
Днепропетровщина: враг ударил по громаде из тяжелой артиллерии
фото с тг Резниченко

Россияне ночью нанесли удар по ночному Никопольскому району из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Детали: Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов.

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По словам Резниченко, в результате обстрела люди не пострадали.

Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

"Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - добавил Резниченко.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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