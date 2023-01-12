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В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 07:53
фото з twitter ЄП

У фракції "Європейської солідарності" стверджують, що п’ятого президента Петра Порошенка вирішили не включати до складу української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи  попри попереднє рішення комітету.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook народний депутат, колишній глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Замість того, щоб підтримувати імідж єдності політсил, Банкова руками комітету ВР із закордонних справ вирішила не пустити Порошенка в ПАРЄ. Причому раніше той самий комітет прийняв рішення, що лідер Європейської Солідарності зайде у делегацію в ПАРЄ" - написав він.

За словами Ар’єва, спочатку спікер Руслан Стефанчук довго не підписував склад делегації, а потім під приводом квот Порошенка замінили.

"Замість мегадосвідченого дипломата, п‘ятого президента, який завжди активно і професійно виступає за підтримку України західними партнерами, за надання зброї і фіндопомоги, в делегацію зайде представник бізнес-групи Довіра Бакунець" - заявив він.

"Чомусь в СН виникла ідея листа до ПАРЄ, на який секретаріат асамблеї відповів очевидну річ - делегації мають формуватися пропорційно до чисельності фракцій і груп. Відтак монобільшість трактує це як дозвіл просто "забути" про попереднє законне рішення профільного комітету. Замість його виконання, комітет ухвалив інше рішення, яким збільшує квоту для представників олігархічних "Довіри" та "За майбутнє", що і без того були достатньо представлені" - пояснила ситуацію голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Давайте обʼєктивно: ну явно ж минулий президент України буде більш ефективним в ПАРЄ, ніж потужний дипломат від "За Майбутнє". Ну очевидно ж" - додав нардеп Олексій Гончаренко, який входить до складу української делегації у ПАРЄ.

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Голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева прямо не прокоментувала ситуацію, зазначивши, що очікує підтвердження повноважень делегації.

"Делегація завжди слідувала і слідуватиме правилам і процедурам Ради Європи" - написала Мезенцева у Facebook.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олександр Мережко, який очолює парламентський комітет з питань зовнішньої політики, висунув свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Теми: ПорошенкоПАРЄЄвропейська солідарністьВерховна Рада
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