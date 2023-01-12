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В Евросолидарности возмущены тем, что Порошенко "исключили" из состава делегации Украины в ПАСЕ

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 07:53
фото з twitter ЕП

Во фракции "Европейской солидарности" утверждают, что пятого президента Петра Порошенко решили не включать в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на предварительное решение комитета.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook народный депутат, бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Вместо того, чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. Причем ранее тот же комитет принял решение, что лидер Европейской Солидарности зайдет в делегацию в ПАСЕ", - написал он.

По словам Арьева, сначала спикер Руслан Стефанчук долго не подписывал состав делегации, а потом под предлогом квот Порошенко заменили.

"Вместо мегаопытного дипломата, пятого президента, который всегда активно и профессионально выступает за поддержку Украины западными партнерами, за предоставление оружия и финпомощи, в делегацию зайдет представитель бизнес-группы Доверие Бакунец" - заявил он.

"Почему-то в СН возникла идея письма в ПАСЕ, на которое секретариат ассамблеи ответил очевидную вещь - делегации должны формироваться пропорционально численности фракций и групп. Поэтому монобольшинство трактует это как разрешение просто "забыть" о предыдущем законном решении профильного комитета. Вместо его выполнения, комитет принял другое решение, которым увеличивает квоту для представителей олигархических "Доверия" и "За будущее", которые и без того были достаточно представлены", - объяснила ситуацию председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Давайте объективно: ну явно же прошлый президент Украины будет более эффективным в ПАСЕ, чем мощный дипломат от "За Майбутнє". Ну очевидно же" - добавил нардеп Алексей Гончаренко, который входит в состав украинской делегации в ПАСЕ.

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Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева прямо не прокомментировала ситуацию, отметив, что ожидает подтверждения полномочий делегации.

"Делегация всегда следовала и будет следовать правилам и процедурам Совета Европы" - написала Мезенцева в Facebook.

Как сообщалось, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Мережко, который возглавляет парламентский комитет по вопросам внешней политики, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Темы: ПорошенкоПАСЕЕвропейская солидарностьВерховная Рада
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