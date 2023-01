Росіяни посилили свої підрозділи в районі Кремінної десантниками – британська розвідка

За даними британської розвідки, в останні дві доби точаться запеклі бої біля Соледару та Кремінної, де РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо н.п. Соледар Донецької області, так і на підступах до н.п. Кремінна Луганської області", – йдеться в огляді.

Британська розвідка зазначає, що з початку січня 2023 року Росія виділила елементи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ (повітряно-десантні війська) для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.

У Міноборони Британії нагадують, що до листопада 2022 року Росія задіяла майже весь розгорнутий склад ВДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

"Тепер, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування", – йдеться в огляді.

