Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни посилили свої підрозділи в районі Кремінної десантниками – британська розвідка

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 08:08
Росіяни посилили свої підрозділи в районі Кремінної десантниками – британська розвідка
Фото deepstatemap.live

За даними британської розвідки, в останні дві доби точаться запеклі бої біля Соледару та Кремінної, де РФ посилила свою оборону повітряно-десантними військами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо н.п. Соледар Донецької області, так і на підступах до н.п. Кремінна Луганської області", – йдеться в огляді.

Реклама:

Британська розвідка зазначає, що з початку січня 2023 року Росія виділила елементи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ (повітряно-десантні війська) для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.

У Міноборони Британії нагадують, що до листопада 2022 року Росія задіяла майже весь розгорнутий склад ВДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

"Тепер, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування", – йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше британська розвідка розповіла про значення боїв біля Кремінної на Луганщині. 

Теми: Велика БританіяЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: