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Россияне усилили свои подразделения в районе Кременной десантниками - британская разведка

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 09:08
Фото deepstatemap.live

По данным британской разведки, в последние двое суток идут ожесточенные бои у Соледара и Кременной, где РФ усилила свою оборону воздушно-десантными войсками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"В течение последних двух суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг н.п. Соледар Донецкой области, так и на подступах к н.п. Кременная Луганской области", ­– говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что с начала января 2023 года Россия выделила элементы 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантные войска) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

В Минобороны Британии напоминают, что до ноября 2022 года Россия задействовала почти весь развернутый состав ВДВ как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

"Теперь, передислоцированные на Донбасс и юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью как относительно элитных сил быстрого реагирования", – говорится в обзоре.

Ранее британская разведка рассказала о значении боев возле Кременной на Луганщине.

Темы: ВеликобританияЛуганская областьвойна
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