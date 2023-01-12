Військові РФ обстріляли прикордоння Харківщини, у Вовчанську влучили в підприємство
Четвер, 12 січня 2023, 09:28
Минулої доби російські війська продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, у Вовчанську снаряди влучили в підприємство.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.
На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам.
Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.
На щастя, обійшлося без постраждалих.