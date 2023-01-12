Військові РФ обстріляли прикордоння Харківщини, у Вовчанську влучили в підприємство

Минулої доби російські війська продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, у Вовчанську снаряди влучили в підприємство.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.

На щастя, обійшлося без постраждалих.