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Військові РФ обстріляли прикордоння Харківщини, у Вовчанську влучили в підприємство

Олена РощінаЧетвер, 12 січня 2023, 08:28

Минулої доби російські війська продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, у Вовчанську снаряди влучили в підприємство. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ. 

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На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам. 

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. 

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Теми: Харківська областьвійна
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