Военные РФ обстреляли приграничье Харьковщины, в Волчанске попали в предприятие
Четверг, 12 января 2023, 08:28
За прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в Волчанске снаряды попали в предприятие.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелечью, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлинск.
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На Купянском направлении враг в очередной раз наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам.
В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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