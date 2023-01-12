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Военные РФ обстреляли приграничье Харьковщины, в Волчанске попали в предприятие

Елена РощинаЧетверг, 12 января 2023, 08:28

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в Волчанске снаряды попали в предприятие. 

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелечью, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлинск. 

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На Купянском направлении враг в очередной раз наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам. 

В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. 

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Темы: Харьковская областьвойна
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