Военные РФ обстреляли приграничье Харьковщины, в Волчанске попали в предприятие

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в Волчанске снаряды попали в предприятие.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелечью, Старицу, Огурцово, Волчанск, Вильчу и Новомлинск.

Реклама:

На Купянском направлении враг в очередной раз наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам.

В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске.

К счастью, обошлось без пострадавших.