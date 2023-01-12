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"Русофобія в рангу доктрини": у РФ відреагували на скорочення штату посольства в Естонії

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 08:32

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на вимогу Естонії скоротити кількість дипломатів і технічних працівників російського посольства в Таллінні, зрівнявши їх із кількістю чинних співробітників естонської дипломатичної місії в Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

"Для нас давно не секрет, що Естонія є однією з найбільш ворожих щодо Росії держав. Русофобію зведено тут у ранг офіційної доктрини. Одночасно хочеться, мабуть, укотре сподобатися своїм заокеанським кураторам", - заявила вона.

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"Естонська влада має усвідомлювати, що будь-які її ворожі дії не залишаться без відповіді", - додала Захарова.

У середу стало відомо, що Естонія ухвалила рішення вимагати від Росії скоротити кількість працівників російського посольства в Таллінні.

Відповідно до цього рішення в посольстві РФ у Таллінні з 1 лютого 2023 року зможуть працювати тільки вісім дипломатів і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. Наразі в російському посольстві працює 21 дипломат і 23 працівники без дипломатичного статусу.

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У МЗС Естонії зазначили, що таким чином буде забезпечено паритет із кількістю працівників естонського посольства в Москві.

Теми: ЕстоніяРосіяміжнародні відносинидипломатичні відносини
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