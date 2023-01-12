Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Русофобия в ранге доктрины": в РФ отреагировали на сокращение штата посольства в Эстонии

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 08:32

Министерство иностранных дел России отреагировало на требование Эстонии сократить количество дипломатов и технических работников российского посольства в Таллинне, сравняв их с количеством действующих сотрудников эстонской дипломатической миссии в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из самых враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам", - заявила она.

Реклама:

"Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", - добавила Захарова.

В среду стало известно, что Эстония приняла решение потребовать от России сократить количество работников российского посольства в Таллинне.

В соответствии с этим решением в посольстве РФ в Таллинне с 1 февраля 2023 года смогут работать только восемь дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Сейчас в российском посольстве работает 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса.

ВИДЕО ДНЯ

В МИД Эстонии отметили, что таким образом будет обеспечен паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве.

Темы: ЭстонияРосcиямеждународные отношениядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Эстония
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Большинство эстонцев хотят отставки премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа
Жители Эстонии собрали деньги на 21 разведывательный дрон для Украины
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: