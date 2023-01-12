"Русофобия в ранге доктрины": в РФ отреагировали на сокращение штата посольства в Эстонии

Министерство иностранных дел России отреагировало на требование Эстонии сократить количество дипломатов и технических работников российского посольства в Таллинне, сравняв их с количеством действующих сотрудников эстонской дипломатической миссии в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из самых враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам", - заявила она.

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"Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", - добавила Захарова.

В среду стало известно, что Эстония приняла решение потребовать от России сократить количество работников российского посольства в Таллинне.

В соответствии с этим решением в посольстве РФ в Таллинне с 1 февраля 2023 года смогут работать только восемь дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Сейчас в российском посольстве работает 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса.

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В МИД Эстонии отметили, что таким образом будет обеспечен паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве.