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"Русофобия в ранге доктрины": в РФ отреагировали на сокращение штата посольства в Эстонии

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 09:32

Министерство иностранных дел России отреагировало на требование Эстонии сократить количество дипломатов и технических работников российского посольства в Таллинне, сравняв их с количеством действующих сотрудников эстонской дипломатической миссии в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из самых враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам", - заявила она.

"Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", - добавила Захарова.

В среду стало известно, что Эстония приняла решение потребовать от России сократить количество работников российского посольства в Таллинне.

В соответствии с этим решением в посольстве РФ в Таллинне с 1 февраля 2023 года смогут работать только восемь дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. Сейчас в российском посольстве работает 21 дипломат и 23 работника без дипломатического статуса.

В МИД Эстонии отметили, что таким образом будет обеспечен паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве.

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Темы: ЭстонияРосcиямеждународные отношениядипломатические отношения
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