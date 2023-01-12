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В окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Альона Мазуренко Четвер, 12 січня 2023, 09:41
В окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

В окупованому й поруйнованому Маріуполі Донецької області окупанти знищили історичну пам’ятку відому як "Будинок з годинником".

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Будинок з годинником", який є історичною пам’яткою, де знаходилась майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова - знесено.

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З початку демонтажу окупанти волали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона - реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бобм нищать всю справжню історію Маріуполя.

Деталі: Андрющенко також поділився знімком зруйнованої будівлі.

Будинок з годинником - історична будівля, де працював відомий художник-монументаліст Віктор Арнаутов.

ВІДЕО ДНЯ

Мозаїки Арнаутова у США визнано історико-культурною спадщиною США, але у Маріуполі окупанти знесли будівлю з унікальною мозаїкою архітектора.

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Дім до вторгнення
фото: Маріупольська міськрада

Теми: Маріупольокупаціявійна
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