В оккупированном Мариуполе россияне снесли исторический дом с часами

В оккупированном и разрушенном Мариуполе Донецкой области оккупанты уничтожили исторический памятник известный как "Дом с часами".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова - снесено.

С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бобов уничтожают всю настоящую историю Мариуполя.

Детали: Андрющенко также поделился снимком разрушенного здания.

Дом с часами - историческое здание, где работал известный художник-монументалист Виктор Арнаутов.

Мозаики Арнаутова в США признаны историко-культурным наследием США, но в Мариуполе оккупанты снесли здание с уникальной мозаикой архитектора.

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