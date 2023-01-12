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В оккупированном Мариуполе россияне снесли исторический дом с часами

Алена МазуренкоЧетверг, 12 января 2023, 09:41
В оккупированном Мариуполе россияне снесли исторический дом с часами

В оккупированном и разрушенном Мариуполе Донецкой области оккупанты уничтожили исторический памятник известный как "Дом с часами".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова - снесено.

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С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бобов уничтожают всю настоящую историю Мариуполя.

Детали: Андрющенко также поделился снимком разрушенного здания.

Дом с часами - историческое здание, где работал известный художник-монументалист Виктор Арнаутов.

ВИДЕО ДНЯ

Мозаики Арнаутова в США признаны историко-культурным наследием США, но в Мариуполе оккупанты снесли здание с уникальной мозаикой архитектора.

в
Дом до вторжения
ФОТО: МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОРСОВЕТ

Темы: Мариупольоккупациявойна
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