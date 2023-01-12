Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія знову просить Україну визнати, що молдовської мови не існує

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 10:52

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою знову нагадав про необхідність визнати, що молдовської мови не існує.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Hotnews.ro.

"Він нагадав про інтенсивний діалог з українською стороною, у т.ч. безпосередньо з міністром Дмитром Кулебою, на цю тему протягом останнього року та звернувся з проханням здійснити конкретні кроки для задоволення занепокоєнь румунської сторони. Водночас у продовження попередніх дискусій з главою київської дипломатії він підтвердив необхідність визнання Україною неіснування так званої "молдовської мови", – йдеться у повідомленні.

Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, прийнята в 1991 році, передбачала, що державною мовою в Молдові є румунська.

Проте Україна керується Конституцією Молдови, яка в статті 13 визначає "молдовську мову" як національну мову країни. Стаття була введена в 1994 році проросійськими Аграрною партією та Соціалістичною партією.

У грудні 2013 року Конституційний суд Молдови постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції

Детальніше про проблеми навколо "молдовської мови" дивіться у відео ЄвроПравди Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу.

ВІДЕО ДНЯ

Ауреску також підтвердив тверду підтримку Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на твердій і всебічній підтримці України та українського народу, які постраждали від розв'язаної Російською Федерацією агресивної війни.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу домовився зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску активізувати консультації для захисту прав меншин.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України", який присутній у так званому "євроінтеграційному пакеті". На початку листопада спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджував, що Україна отримала висновок від міжнародних партнерів щодо законопроєкту про національні меншини. Президент Володимир Зеленський 29 грудня підписав закон.

А проте міністерство закордонних справ Румунії заявило, що безуспішно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.

Теми: Румунія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль почав готувати вибори "президента Путіна"

інфографікаУкраїнці найбільше довіряють ЗСУ: за рік цей показник зріс на чверть

Українські бійці в Соледарі намагаються втримати оборону – Маляр

Росія, ймовірно, захопила Соледар – ISW

Джонсон планує у найближчі місяці відвідати Україну і зустрітися з Зеленським – ЗМІ

Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара

Усі новини...
Румунія
Румунія планує надати українцям, які рятуються від війни, безоплатний проїзд на перші 5 днів
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
У Румунії завдяки Twitter-перепалці з Гретою Тунберг затримали суперечливого інфлюенсера
Останні новини
12:11
фотоПрикордонники відфільтрували прихильника "руского міра", який прямував до Києва
12:03
відео Росіяни у Херсоні обстріляли базу з автобусами: є поранений
11:58
ЄС наполягає на виконанні рекомендацій "Венеційки" щодо закону про КСУ
11:56
Щодня росіяни втрачають 500-600 окупантів, а Україна – в десять разів менше – Резніков 
11:51
В енергосистемі залишається дефіцит, Укренерго очікує його зменшення на вихідних
11:44
ЗМІ: У Бєлгородській області під час пожежі самознищився танк Т-72
11:26
Німецька опозиція вимагає у "впертого канцлера" надати Україні танки
11:20
У Росії скасували відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків – депутат
11:15
В Україні намагалися легалізувати незаконні забудови через злам е-системи – СБУ
11:13
МОЗ нагадало критерії для встановлення групи інвалідності
Усі новини...