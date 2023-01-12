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Румыния снова просит Украину признать, что молдавского языка не существует

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 09:52

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой снова напомнил о необходимости признать, что молдавского языка не существует.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Hotnews.ro.

"Он напомнил об интенсивном диалоге с украинской стороной, в т.ч. непосредственно с министром Дмитрием Кулебой, на эту тему в течение последнего года и обратился с просьбой осуществить конкретные шаги для удовлетворения беспокойств румынской стороны. В то же время, в продолжение предыдущих дискуссий с главой киевской дипломатии, он подтвердил необходимость признания Украиной несуществования так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении.

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Подробнее о проблемах вокруг "молдавского языка" смотрите в видео ЕвроПравды Молдова: от армии РФ до споров с Киевом. Ответы на главные вопросы о соседнем государстве.

Ауреску также подтвердил твердую поддержку Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил твердую и всестороннюю поддержку Украины и украинского народа, пострадавших от развязанной Российской Федерацией агрессивной войны.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду договорился со своим румынским коллегой Богданом Ауреску активизировать консультации для защиты прав меньшинств.

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Напомним, 13 декабря Верховная рада приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", который присутствует в так называемом "евроинтеграционном пакете". В начале ноября спикер парламента Руслан Стефанчук утверждал, что Украина получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах. Президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон.

Однако министерство иностранных дел Румынии заявило, что безуспешно просило о консультациях с украинской стороной по закону, и выразило недовольство рядом его положений.

Темы: Румыния
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