Зенітники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан"
Четвер, 12 січня 2023, 10:12
Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25 на східному напрямку та безпілотник "Орлан-10" - на південному.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Вранці 12-го січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
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