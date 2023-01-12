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Зенітники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан"

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 11:12
ілюстрація Повітряних сил

Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25 на східному напрямку та безпілотник "Орлан-10" - на південному.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Вранці 12-го січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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