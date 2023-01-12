Зенитчики "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан"
Четверг, 12 января 2023, 10:12
Зенитчики Воздушных сил сбили российский самолет Су-25 на восточном направлении и беспилотник "Орлан-10" - на южном.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Утром 12-го января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны - БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Реклама: