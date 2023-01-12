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У Черкасах працівник медустанови зливав ФСБ координати ЗСУ та енергооб'єктів

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 11:29
фото СБУ

Правоохоронці викрили черкащанина, який здавав позиції сил оборони України спецслужбам держави-агресора.

Джерело: пресслужба СБУ, Черкаська обласна прокуратура

Деталі: Зловмисником виявився 46-річний працівник медичної установи.

 

За вказівками окупантів він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони.

Насамперед ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ, зазначають в СБУ.

Також він передавав окупантам координати українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронних органів на території обласного центру.

Крім цього "звітував" до ФСБ РФ щодо локацій місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

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Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону, наголошують в спецслужбі.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти.

За даними слідства, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалів.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ.

Також у фігуранта знайшли паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

 

Чоловіку оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як повідомляє прокуратура, наразі за клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

Теми: ЧеркасиСБУпрокуратурадержзрада
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