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В Черкассах работник медучреждения сливал ФСБ координаты ВСУ и энергообъектов

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 10:29
В Черкассах работник медучреждения сливал ФСБ координаты ВСУ и энергообъектов
фото СБУ

Правоохранители разоблачили черкасчанина, который сдавал позиции сил обороны Украины спецслужбам государства-агрессора.

Источник: пресс-служба СБУ, Черкасская областная прокуратура

Детали: Злоумышленником оказался 46-летний работник медицинского учреждения.

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фото прокуратури

По указаниям оккупантов он целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

Прежде всего вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ, отмечают в СБУ.

Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра.

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Кроме этого "отчитывался" ФСБ РФ о локациях местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону, отмечают в спецслужбе.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный Телеграмм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ.

Также у фигуранта нашли паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику.

 

Мужчине объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщает прокуратура, по ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 

Темы: ЧеркассыСБУпрокуратурагосизмена
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