Саміт миру може пройти в Нью-Йорку у річницю повномасштабного вторгнення РФ - посол

Посол України в Анкарі Василь Боднар повідомив, що саміт миру, проведення якого раніше анонсував офіційний Київ, може відбутися 24 лютого в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Anadolu, пише "Європейська правда".

Боднар нагадав, що президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 представив мирний план з 10 пунктів і заявив, що ця пропозиція охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Посол також висловився щодо анонсованого Києвом мирного саміту, який має відбутися за посередництва Генерального секретаря ООН Гутерріша.

"Ми вважаємо, що цей саміт, швидше за все, відбудеться в ООН в Нью-Йорку 24 лютого", - сказав дипломат.

Він також подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації.

В грудні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", а в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Із мирним планом Володимира Зеленського, що складається з 10 пунктів, можна ознайомитись за посиланням.