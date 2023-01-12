Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Саміт миру може пройти в Нью-Йорку у річницю повномасштабного вторгнення РФ - посол

Четвер, 12 січня 2023, 10:37

Посол України в Анкарі Василь Боднар повідомив, що саміт миру, проведення якого раніше анонсував офіційний Київ, може відбутися 24 лютого в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Anadolu, пише "Європейська правда".

Боднар нагадав, що президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 представив мирний план з 10 пунктів і заявив, що ця пропозиція охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Реклама:

Посол також висловився щодо анонсованого Києвом мирного саміту, який має відбутися за посередництва Генерального секретаря ООН Гутерріша.

"Ми вважаємо, що цей саміт, швидше за все, відбудеться в ООН в Нью-Йорку 24 лютого", - сказав дипломат.

Він також подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації.

ВІДЕО ДНЯ

В грудні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", а в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Із мирним планом Володимира Зеленського, що складається з 10 пунктів, можна ознайомитись за посиланням.

Теми: Росіямир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: