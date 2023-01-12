Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саміт миру може пройти в Нью-Йорку у річницю повномасштабного вторгнення РФ - посол

Четвер, 12 січня 2023, 11:37

Посол України в Анкарі Василь Боднар повідомив, що саміт миру, проведення якого раніше анонсував офіційний Київ, може відбутися 24 лютого в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Anadolu, пише "Європейська правда".

Боднар нагадав, що президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 представив мирний план з 10 пунктів і заявив, що ця пропозиція охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Посол також висловився щодо анонсованого Києвом мирного саміту, який має відбутися за посередництва Генерального секретаря ООН Гутерріша.

"Ми вважаємо, що цей саміт, швидше за все, відбудеться в ООН в Нью-Йорку 24 лютого", - сказав дипломат.

Він також подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації.

В грудні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", а в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

ВІДЕО ДНЯ

Із мирним планом Володимира Зеленського, що складається з 10 пунктів, можна ознайомитись за посиланням.

Теми: Росіямир
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Кремль почав готувати вибори "президента Путіна"

інфографікаУкраїнці найбільше довіряють ЗСУ: за рік цей показник зріс на чверть

Українські бійці в Соледарі намагаються втримати оборону – Маляр

Росія, ймовірно, захопила Соледар – ISW

Джонсон планує у найближчі місяці відвідати Україну і зустрітися з Зеленським – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Генштаб відреагував на заміну Суровікіна на Герасимова: Не все в росіян гаразд
Росіянам не вистачає бойової техніки, тому вони закидають фронт людьми – Маляр
У Латвії назвали умову, за якої можливе мовлення каналу "Дождь" в країні
Останні новини
12:28
Співавтора мультсеріалу "Рік та Морті" звинуватили в домашньому насильстві
12:25
Зеленський сподівається, що саміт НАТО у Литві стане доленосним
12:17
Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими
12:11
фотоПрикордонники відфільтрували прихильника "руского міра", який прямував до Києва
12:03
відео Росіяни у Херсоні обстріляли базу з автобусами: є поранений
11:58
ЄС наполягає на виконанні рекомендацій "Венеційки" щодо закону про КСУ
11:56
Щодня росіяни втрачають 500-600 окупантів, а Україна – в десять разів менше – Резніков 
11:51
В енергосистемі залишається дефіцит, Укренерго очікує його зменшення на вихідних
11:44
ЗМІ: У Бєлгородській області під час пожежі самознищився танк Т-72
11:26
Німецька опозиція вимагає у "впертого канцлера" надати Україні танки
Усі новини...