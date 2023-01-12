Саммит мира может пройти в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения РФ - посол

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что саммит мира, проведение которого ранее анонсировал официальный Киев, может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом он рассказал в интервью агентству Anadolu, пишет "Европейская правда".

Боднар напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите G20 представил мирный план из 10 пунктов и заявил, что это предложение охватывает такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

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Посол также высказался относительно анонсированного Киевом мирного саммита, который должен состояться при посредничестве Генерального секретаря ООН Гутерриша.

"Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля", - сказал дипломат.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации.

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В декабре глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что правительство Украины стремится до конца февраля 2023 года провести саммит по предложенной Киевом "формуле мира", а в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

С мирным планом Владимира Зеленского, состоящим из 10 пунктов, можно ознакомиться по ссылке.