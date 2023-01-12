Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саммит мира может пройти в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения РФ - посол

Четверг, 12 января 2023, 11:37

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что саммит мира, проведение которого ранее анонсировал официальный Киев, может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом он рассказал в интервью агентству Anadolu, пишет "Европейская правда".

Боднар напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите G20 представил мирный план из 10 пунктов и заявил, что это предложение охватывает такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

Посол также высказался относительно анонсированного Киевом мирного саммита, который должен состояться при посредничестве Генерального секретаря ООН Гутерриша.

"Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля", - сказал дипломат.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации.

В декабре глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что правительство Украины стремится до конца февраля 2023 года провести саммит по предложенной Киевом "формуле мира", а в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

ВИДЕО ДНЯ

С мирным планом Владимира Зеленского, состоящим из 10 пунктов, можно ознакомиться по ссылке.

Темы: Росcиямир
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми

Кремль начал готовить выборы "президента Путина"

инфографикаУкраинцы больше всего доверяют ВСУ: за год этот показатель вырос на четверть

Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Все новости...
Росcия
Генштаб отреагировал на замену Суровикина на Герасимова: Не все у россиян в порядке
Россиянам не хватает боевой техники, поэтому они забрасывают фронт людьми – Маляр
Россия может повторить массированную атаку на Украину смешанного типа – Силы обороны
Последние новости
12:28
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии
12:25
Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным
12:17
Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми
12:11
фотоПограничники отфильтровали сторонника "русского мира", который направлялся в Киев
12:03
видеоРоссияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
11:58
ЕС настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" по закону о КСУ
11:56
Ежедневно россияне теряют 500-600 оккупантов, а Украина – в десять раз меньше – Резников 
11:51
В энергосистеме остается дефицит, Укрэнерго ожидает его уменьшения на выходных
11:44
СМИ: В Белгородской области во время пожара самоуничтожился танк Т-72
11:26
Немецкая оппозиция требует у "упрямого канцлера" предоставить Украине танки
Все новости...