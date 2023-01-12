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Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 10:47
Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов
Скриншот з карти deepstatemap.live

Генеральний штаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати частину Запорізької області.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня

Пряма мова Громова: "Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області".

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Деталі: Генштаб також прогнозує, що окупанти і надалі будуть наносити ракетно-авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил – зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.

У Генштабі вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.

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"Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України", – підсумував Громов.

Теми: УкраїнавійнаГенштабДонецька область
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