Россияне планируют захватить Донбасс и после этого взяться за Запорожскую область – Громов

Генеральный штаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, а после этого пробовать оккупировать часть Запорожской области.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января

Прямая речь Громова: "Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области".

Реклама:

Детали: Генштаб также прогнозирует, что оккупанты и в дальнейшем будут наносить ракетно-авиационные удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Громов добавил, что для реализации своих планов по захвату Украины Россия анонсировала масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил – в частности увеличение общей численности до 1,5 миллиона человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

В Генштабе считают, что эти действия РФ свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

"Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", – подытожил Громов.