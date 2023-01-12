Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне планируют захватить Донбасс и после этого взяться за Запорожскую область – Громов

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 11:47
Скриншот с карты deepstatemap.live

Генеральный штаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, а после этого пробовать оккупировать часть Запорожской области.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января

Прямая речь Громова: "Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области".

Детали: Генштаб также прогнозирует, что оккупанты и в дальнейшем будут наносить ракетно-авиационные удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Громов добавил, что для реализации своих планов по захвату Украины Россия анонсировала масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил – в частности увеличение общей численности до 1,5 миллиона человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

В Генштабе считают, что эти действия РФ свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

"Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", – подытожил Громов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинавойнаГенштабДонецкая область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми

Кремль начал готовить выборы "президента Путина"

инфографикаУкраинцы больше всего доверяют ВСУ: за год этот показатель вырос на четверть

Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Все новости...
Генштаб отреагировал на замену Суровикина на Герасимова: Не все у россиян в порядке
Генштаб о Соледаре: Некорректно говорить, сколько процентов города контролируют ВСУ
Два-три следующих месяца будут почти решающими в войне – Данилов
В Соледаре пограничники стерли в порошок группу "вагнеровцев"
Последние новости
12:53
Резников об увольнении Суровикина: дает о себе знать конфликт ЧВК с регулярной армией РФ
12:50
Зеленский наложил санкции на "латвийскую" Royal Pay Europe: что известно о компании
12:50
Количество гнезд пингвинов возле "Вернадского" выросло в 6 раз за 10 лет
12:49
Россияне официально заявили о захвате Соледара
12:47
фото Пограничники под Бахмутом ликвидировали 9 "вагнеровцев"
12:28
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии
12:25
Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным
12:17
Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми
12:11
фотоПограничники отфильтровали сторонника "русского мира", который направлялся в Киев
12:03
видеоРоссияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
Все новости...