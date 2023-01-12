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Росіянам не вистачає бойової техніки, тому вони закидають фронт людьми – Маляр

Альона Мазуренко Четвер, 12 січня 2023, 12:03
ГАННА МАЛЯР. ФОТО НАЗАРА ВОЛОШИНА / АРМІЯINFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що командування російських військ не має необхідної кількості технічно готової бойової техніки, тому "закидає" поле бою "людським ресурсом". 

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Станом на 10 січня ц.р. у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань (минулого тижня – 250)

Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ.

Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною.

В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою".

Деталі: Маляр повідомляє, що за даними ГУР, Росія посилює угруповання військ на території України.

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Зокрема, окупанти переміщують мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони.

Також противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині: "Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках".

Теми: РосіяокупаціяЗбройні силивійна
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