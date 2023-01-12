Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянам не хватает боевой техники, поэтому они забрасывают фронт людьми – Маляр

Алена МазуренкоЧетверг, 12 января 2023, 12:03
АННА МАЛЯР. ФОТО НАЗАРИЯ ВОЛОШИНА / АРМІЯINFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что командование российских войск не имеет необходимого количества технически готовой боевой техники, поэтому "забрасывает" поле боя "человеческим ресурсом".

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "По состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действуют около 280 формирований (на прошлой неделе - 250).

Противник осуществляет ротацию подразделений в составе региональной группировки войск (сил) на территории РБ.

Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной.

В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники, Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя".

Детали: Маляр сообщает, что по данным ГУР, Россия усиливает группировку войск на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, оккупанты перемещают мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

Также противник продолжает сосредотачивать основные усилия в Донецкой области: "Самая высокая активность врага отмечается на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях".

Темы: РосcияоккупацияВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми

Кремль начал готовить выборы "президента Путина"

инфографикаУкраинцы больше всего доверяют ВСУ: за год этот показатель вырос на четверть

Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр

Россия, вероятно, захватила Соледар – ISW

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Все новости...
Росcия
Генштаб отреагировал на замену Суровикина на Герасимова: Не все у россиян в порядке
Саммит мира может пройти в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения РФ - посол
Россия может повторить массированную атаку на Украину смешанного типа – Силы обороны
Последние новости
12:54
видеоБой глазами операторов ССО: под Кременной воины застали противника врасплох
12:53
Резников об увольнении Суровикина: это конфликт Пригожина с регулярной армией РФ
12:50
Зеленский наложил санкции на "латвийскую" Royal Pay Europe: что известно о компании
12:50
Количество гнезд пингвинов возле "Вернадского" выросло в 6 раз за 10 лет
12:49
Россияне официально заявили, что захватили Соледар
12:47
фото Пограничники под Бахмутом ликвидировали 9 "вагнеровцев"
12:28
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии
12:25
Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным
12:17
Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми
12:11
фотоПограничники отфильтровали сторонника "русского мира", который направлялся в Киев
Все новости...