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Россиянам не хватает боевой техники, поэтому они забрасывают фронт людьми – Маляр

Алена МазуренкоЧетверг, 12 января 2023, 11:03
Россиянам не хватает боевой техники, поэтому они забрасывают фронт людьми – Маляр
АННА МАЛЯР. ФОТО НАЗАРИЯ ВОЛОШИНА / АРМІЯINFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что командование российских войск не имеет необходимого количества технически готовой боевой техники, поэтому "забрасывает" поле боя "человеческим ресурсом".

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "По состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действуют около 280 формирований (на прошлой неделе - 250).

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Противник осуществляет ротацию подразделений в составе региональной группировки войск (сил) на территории РБ.

Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной.

В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники, Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя".

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Детали: Маляр сообщает, что по данным ГУР, Россия усиливает группировку войск на территории Украины.

В частности, оккупанты перемещают мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

Также противник продолжает сосредотачивать основные усилия в Донецкой области: "Самая высокая активность врага отмечается на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях".

Темы: РосcияоккупацияВооруженные силывойна
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