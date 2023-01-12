Українці назвали політика року-2022

Більше половини українців назвали політиком 2022 року чинного главу держави Володимира Зеленського, на другому місці — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: результати соцопитування Центру Разумкова, проведеного з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року

Деталі: Соціологи вказують, що відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча Ви б назвали політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського.

Зазначається, що після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації "Політик року": у 2019-у його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020-у — 15%, у 2021-у — 17%.

На другому місці за частотою називання — Валерій Залужний (10%).

По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% — Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

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За даними опитування, політиком року-2022 Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% — у Центральному регіоні, 57% — на Заході та 55% — на Сході країни.

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Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%).

Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% в середніх та старших вікових групах.

Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, чинного президента політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською — 55%.

Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають Зеленського — від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина "ледве зводить кінці з кінцями", до 63% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Довідково: Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.