Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы назвали политика года-2022

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 12:07
Украинцы назвали политика года-2022
коллаж УП

Более половины украинцев назвали политиком 2022 года действующего главу государства Владимира Зеленского, на втором месте - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова, проведенного с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года

Детали: Социологи указывают, что отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского.

Реклама:

Отмечается, что после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019-м его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м - 15%, в 2021-м - 17%.

На втором месте по частоте называния - Валерий Залужный (10%).

По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% - Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

ВИДЕО ДНЯ
 
Для увеличения - нажмите на изображение

По данным опроса, политиком года-2022 Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% - в Центральном регионе, 57% - на Западе и 55% - на Востоке страны.

Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%).

Представители младших возрастных групп чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% - среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах.

Среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, действующего президента политиком года назвали 60%, среди тех, кто преимущественно разговаривает на русском - 55%.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют Зеленского - от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья "едва сводит концы с концами", до 63% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено".

Справка: Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
социология
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: