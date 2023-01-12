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Украинцы назвали политика года-2022

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 13:07
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Более половины украинцев назвали политиком 2022 года действующего главу государства Владимира Зеленского, на втором месте - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова, проведенного с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года

Детали: Социологи указывают, что отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского.

Отмечается, что после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019-м его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м - 15%, в 2021-м - 17%.

На втором месте по частоте называния - Валерий Залужный (10%).

По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% - Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

 
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По данным опроса, политиком года-2022 Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% - в Центральном регионе, 57% - на Западе и 55% - на Востоке страны.

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Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%).

Представители младших возрастных групп чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% - среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах.

Среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, действующего президента политиком года назвали 60%, среди тех, кто преимущественно разговаривает на русском - 55%.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют Зеленского - от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья "едва сводит концы с концами", до 63% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено".

Справка: Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: социология
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