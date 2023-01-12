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У Росії поранених військових повертають на фронт без дозволу лікарів – росЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 13:32
Фото kremlin.ru

Поранених російських військових без дозволу лікарів стали відправляти назад на фронт.

Джерело: російське видання "Агентство" з посиланням на відповідального секретаря Союзу комітетів солдатських матерів Валентину Мельникову

Дослівно видання: "У Росії склалася практика відправки поранених військовослужбовців у зону бойових дій без рішення військово-лікарської комісії. На фронт повертають військових з осколками в кінцівках і простреленими легенями. За оцінкою юристів і правозахисників, це суперечить закону".

Деталі: За словами Мельникової, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну командири частин часто відправляють військовослужбовців після госпіталю на фронт, минаючи військово-лікарську комісію, яка присвоює категорії придатності до служби.

Ця комісія може винести висновок про тимчасову або повну непридатність. Але поранені її не проходять.

За словами Мельникової, на фронт відправляють військових після важких поранень легень, з невитягнутими з кінцівок осколками, тих, хто переносив інфаркти та інсульти.

Союз комітетів солдатських матерів заявив, що російське Міноборони у 2022 році підготувало методичні вказівки щодо медогляду під час мобілізації, у яких зазначено, що "медичний огляд громадян, призваних на військову службу за мобілізацією, проводяться за графою III розкладу хвороб". За словами Мельникової, це "офіцерська" графа, в якій "всі до служби придатні".

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Правозахисники кажуть, що такі дії командування незаконні, а поранені російські військові можуть на цій підставі відмовлятися їхати на війну і писати рапорт.

Видання зазначає, що небажання військових відправляти поранених на огляд ВЛК може свідчити про те, що влада хоче заощадити на виплатах військовослужбовцям, адже солдати, які дістали військову травму, можуть претендувати на кілька виплат.

Теми: Росіявійнаармія
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