Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России раненых военных возвращают на фронт без разрешения врачей – росСМИ

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 12:32
В России раненых военных возвращают на фронт без разрешения врачей – росСМИ
Фото kremlin.ru

Раненых российских военных без разрешения врачей стали отправляют обратно на фронт.

Источник: российское издание "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову

Дословно издание: "В России сложилась практика отправки раненых военнослужащих в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии. На фронт возвращают военных с осколками в конечностях и простреленными легкими. По оценке юристов и правозащитников, это противоречит закону".

Реклама:

Детали: По словам Мельниковой после полномасштабного вторжения России в Украину командиры частей часто отправляют военнослужащих после госпиталя на фронт, минуя военно-врачебную комиссию, которая присваивает категории годности к службе.

Эта комиссия может вынести заключение о временной или полной негодности. Но раненые ее не проходят.

По словам Мельниковой, на фронт отправляют военных после тяжелых ранений легких, с неизвлеченными из конечностей осколками, тех, кто переносил инфаркты и инсульты.

ВИДЕО ДНЯ

Союз комитетов солдатских матерей заявил, что российское Минобороны в 2022 году подготовило методические указания по медосмотру при мобилизации, в котором указано что "медицинское освидетельствование граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проводятся по графе III расписания болезней". По словам Мельниковой, это "офицерская" графа, в которой "все к службе годны".

Правозащитники говорят, что такие действия командования незаконны, а раненные российские военные могут на этом основании отказываться ехать на войну и писать рапорт.

Издание отмечает, что нежелание военных отправлять раненых на освидетельствование ВВК может говорить о том, что власти хотят сэкономить на выплатах военнослужащим, поскольку солдаты, получившие военную травму, могут претендовать на несколько выплат.

Темы: Росcиявойнаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: