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В России раненых военных возвращают на фронт без разрешения врачей – росСМИ

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 13:32
Фото kremlin.ru

Раненых российских военных без разрешения врачей стали отправляют обратно на фронт.

Источник: российское издание "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову

Дословно издание: "В России сложилась практика отправки раненых военнослужащих в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии. На фронт возвращают военных с осколками в конечностях и простреленными легкими. По оценке юристов и правозащитников, это противоречит закону".

Детали: По словам Мельниковой после полномасштабного вторжения России в Украину командиры частей часто отправляют военнослужащих после госпиталя на фронт, минуя военно-врачебную комиссию, которая присваивает категории годности к службе.

Эта комиссия может вынести заключение о временной или полной негодности. Но раненые ее не проходят.

По словам Мельниковой, на фронт отправляют военных после тяжелых ранений легких, с неизвлеченными из конечностей осколками, тех, кто переносил инфаркты и инсульты.

Союз комитетов солдатских матерей заявил, что российское Минобороны в 2022 году подготовило методические указания по медосмотру при мобилизации, в котором указано что "медицинское освидетельствование граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проводятся по графе III расписания болезней". По словам Мельниковой, это "офицерская" графа, в которой "все к службе годны".

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Правозащитники говорят, что такие действия командования незаконны, а раненные российские военные могут на этом основании отказываться ехать на войну и писать рапорт.

Издание отмечает, что нежелание военных отправлять раненых на освидетельствование ВВК может говорить о том, что власти хотят сэкономить на выплатах военнослужащим, поскольку солдаты, получившие военную травму, могут претендовать на несколько выплат.

Темы: Росcиявойнаармия
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