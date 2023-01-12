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Єврокомісія прокоментувала повідомлення ЗМІ про нібито прохання Києва не карати Білорусь санкціями ЄС

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 13:27
Єврокомісія прокоментувала повідомлення ЗМІ про нібито прохання Києва не карати Білорусь санкціями ЄС
Петер Стано. Фото gettyimages.com

У Європейській комісії прокоментували повідомлення преси про те, що нібито ЄС вирішив не карати Білорусь нарівні з Росією в останніх пакетах санкцій через прохання України.

Заяву зробив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Стано відповідав на запитання журналістки про те, чому Білорусь не увійшла в останній пакет санкцій ЄС. Журналістка, зокрема, згадала про повідомлення редактора "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка про те, що це нібито відбулося через прохання України не карати Білорусь.

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У своїй відповіді Стано зазначив, що усі обговорення щодо санкцій ЄС відбуваються конфіденційно.

"Якщо є юридичні або фізичні особи з Білорусі, які були внесені до санкційного списку у індивідуальні пакети, то це залежить від держав-членів і способу, у який вони погоджують формування цих пакетів. Обговорення, процес щодо рішення довкола цих пакетів, кого вносити, яким буде продовження санкцій чи пакетів, є конфіденційним. Це відбувається між державами-членами у конфіденційних розмовах, тож ми не обговорюємо публічно деталі, і звичайно, не обговорюємо, чому хтось чи щось не є у відповідному пакеті", – сказав Стано.

Він також додав, що санкції проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну постійно переглядаються, як і санкції проти помічників росіян.

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"Ми продовжимо також вводити санкції проти тих, хто підтримує, допомагає цій незаконній поведінці Росії. Йдеться про Білорусь, але також про Іран та інших людей і організації з інших країн, за необхідності. Але ще раз: всі деталі є конфіденційними. І якщо держави-члени погодяться, що час ввести санкції проти більшої кількості осіб з Білорусі та організацій звідти за їхню участь чи їхню підтримку цього незаконного кровопролиття, яке здійснює Путін та його сили на українській території, то держави-члени ухвалять відповідне рішення", – зазначив речник.

Як повідомлялося, у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії – країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.

Теми: ЄврокомісіяУкраїнаБілорусьсанкції
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