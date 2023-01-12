Еврокомиссия прокомментировала сообщения СМИ о якобы просьбе Киева не наказывать Беларусь санкциями ЕС

В Европейской комиссии прокомментировали сообщения прессы о том, что якобы ЕС решил не наказывать Беларусь наравне с Россией в последних пакетах санкций по просьбе Украины.

Заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Стано отвечал на вопрос журналистки о том, почему Беларусь не вошла в последний пакет санкций ЕС. Журналистка, в частности, вспомнила о сообщении редактора "Радио Свободы" Рикарда Джозвяка о том, что это якобы произошло из-за просьбы Украины не наказывать Беларусь.

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В своем ответе Стано отметил, что все обсуждения по санкциям ЕС происходят конфиденциально.

"Если есть юридические или физические лица из Беларуси, которые были внесены в санкционный список в индивидуальные пакеты, то это зависит от государств-членов и способа, которым они согласовывают формирование этих пакетов. Обсуждение, процесс по решению вокруг этих пакетов, кого вносить, каким будет продолжение санкций или пакетов, является конфиденциальным. Это происходит между государствами-членами в конфиденциальных разговорах, поэтому мы не обсуждаем публично детали, и конечно, не обсуждаем, почему кто-то или что-то не в соответствующем пакете", – сказал Стано.

Он также добавил, что санкции против РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину постоянно пересматриваются, как и санкции против помощников россиян.

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"Мы продолжим также вводить санкции против тех, кто поддерживает, помогает этому незаконному поведению России. Речь идет о Беларуси, но также об Иране и других людях и организациях из других стран, при необходимости. Но еще раз: все детали являются конфиденциальными. И если государства-члены согласятся, что время ввести санкции против большего количества лиц из Беларуси и организаций оттуда за их участие или их поддержку этого незаконного кровопролития, которое осуществляет Путин и его силы на украинской территории, то государства-члены примут соответствующее решение", – отметил спикер.

Как сообщалось, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России – страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.