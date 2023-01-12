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На Київщині затримали чоловіка, який зливав росіянам дані про енергооб’єкти і ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 14:56
Фото СБУ

Правоохоронці затримали жителя Білої Церкви на Київщині, який співпрацював з ФСБ РФ та передавав ворогу дані про енергетичні об’єкти регіону та підрозділи ЗСУ.

Джерело: Київська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "Слідство встановило, що підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За завданням представника іноземної держави він знімав на фото та відео місця розташування об’єктів енергетичної інфраструктури Київщини, особового складу та техніки Збройних Сил України, фортифікаційних споруд і блокпостів.

Надалі відзнятий матеріал з координатами розташування об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера Telegram чоловік передавав співробітнику ворожої спецслужби".

Деталі: Жителя Київщини завербували у грудні минулого року. За діяльність проти України він отримував від ворога гроші.

 
Фото прокуратури

Під час обшуків у зловмисника виявили та вилучили заборонену символіку, державний прапор країни-агресора, мобільний телефон, сімкартку, а також закордонний паспорт громадянина РФ.  

 
Фото СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2  ст. 111 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Теми: держзрадавійнаФСБ
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