Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині затримали чоловіка, який зливав росіянам дані про енергооб’єкти і ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 13:56
На Київщині затримали чоловіка, який зливав росіянам дані про енергооб’єкти і ЗСУ
Фото СБУ

Правоохоронці затримали жителя Білої Церкви на Київщині, який співпрацював з ФСБ РФ та передавав ворогу дані про енергетичні об’єкти регіону та підрозділи ЗСУ.

Джерело: Київська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "Слідство встановило, що підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За завданням представника іноземної держави він знімав на фото та відео місця розташування об’єктів енергетичної інфраструктури Київщини, особового складу та техніки Збройних Сил України, фортифікаційних споруд і блокпостів.

Реклама:

Надалі відзнятий матеріал з координатами розташування об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера Telegram чоловік передавав співробітнику ворожої спецслужби".

Деталі: Жителя Київщини завербували у грудні минулого року. За діяльність проти України він отримував від ворога гроші.

 
Фото прокуратури

Під час обшуків у зловмисника виявили та вилучили заборонену символіку, державний прапор країни-агресора, мобільний телефон, сімкартку, а також закордонний паспорт громадянина РФ.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2  ст. 111 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Теми: держзрадавійнаФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
держзрада
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
Що буде з майном, в'язнями та бізнесом після деокупації?
Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: