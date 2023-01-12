На Киевщине задержали мужчину, который сливал россиянам данные об энергообъектах и ВСУ
Правоохранители задержали жителя Белой Церкви Киевской области, который сотрудничал с ФСБ РФ и передавал врагу данные об энергетических объектах региона и подразделениях ВСУ.
Источник: Киевская областная прокуратура, СБУ
Дословно прокуратура: "Следствие установило, что подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником ФСБ РФ. По заданию представителя иностранного государства он снимал на фото и видео места расположения объектов энергетической инфраструктуры Киевщины, личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, фортификационных сооружений и блокпостов.
В дальнейшем отснятый материал с координатами расположения объектов энергетики и базирования военнослужащих ВСУ с помощью мессенджера Telegram мужчина передавал сотруднику вражеской спецслужбы".
Детали: Жителя Киевской области завербовали в декабре прошлого года. За деятельность против Украины он получал от врага деньги.
Во время обысков у злоумышленника обнаружили и изъяли запрещенную символику, государственный флаг страны-агрессора, мобильный телефон, симкарту, а также загранпаспорт гражданина РФ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога.