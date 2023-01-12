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МЗС заперечує, що Україна просила не карати Білорусь в останніх пакетах санкцій ЄС

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 14:35

У Міністерстві закордонних справ заявили, що повідомлення ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ніколенка, за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та чотири інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів).  

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"Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакета ЄС, ухвалення якого вже давно назріло", - зазначили в МЗС.

Раніше ЗМІ повідомили, що однією з причин, чому ЄС не карав Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій, є прохання самої України.

Як повідомлялося, у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії - країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.

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Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".

Теми: МЗСБілорусь
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