Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД отрицает, что Украина просила не наказывать Беларусь в последних пакетах санкций ЕС

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 14:35

В Министерстве иностранных дел заявили, что сообщения СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствуют действительности.

Об этом написал на своей Facebook-странице представитель МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

По словам Николенко, за поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь сейчас наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в частности министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и четыре других белорусских банка, запрет поставок товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

Реклама:

"При этом нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело", - отметили в МИД.

Ранее СМИ сообщили, что одной из причин, почему ЕС не наказывал Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций, является просьба самой Украины.

Как сообщалось, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России - страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

ВИДЕО ДНЯ

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

Темы: МИДБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
МИД
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: