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МИД отрицает, что Украина просила не наказывать Беларусь в последних пакетах санкций ЕС

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 15:35

В Министерстве иностранных дел заявили, что сообщения СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствуют действительности.

Об этом написал на своей Facebook-странице представитель МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

По словам Николенко, за поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь сейчас наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в частности министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и четыре других белорусских банка, запрет поставок товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

"При этом нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело", - отметили в МИД.

Ранее СМИ сообщили, что одной из причин, почему ЕС не наказывал Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций, является просьба самой Украины.

Как сообщалось, в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России - страны-члены хотят принять новый пакет до саммита Украина-ЕС в Киеве, запланированного на начало февраля.

Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продолжение поддержки военных действий России против Украины. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

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Темы: МИДБеларусь
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